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İBB'nin alt geçit çalışmasında bir işçi demirlerin altında kaldı Abone Olun

İBB'nin alt geçit çalışmasında bir işçi demirlerin altında kaldı Maltepe’de İBB tarafından yapımı devam eden alt geçidi çalışmasında üzerine çok sayıda demir düşen işçi, yoğun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin yaşadığı kazaya ilişkin ise soruşturma başlatıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Maletepe'de İBB'nin alt geçit çalışmasında talihsiz bir olay meydana geldi. Bağdat Caddesi alt geçit inşaatı şantiyesinde, 35 yaşındaki demir ustası Emrah Durgun’un üzerine çok sayıda demir düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı Merdiven yardımıyla işçinin bulunduğu yere inen itfaiye ve sağlık ekipleri Durgun’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı işçi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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