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    İBB'nin aracından uyuşturucu çıkması gündemde

    İBB'nin aracından uyuşturucu çıkması gündemde

    Adana’da İBB'nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesi, akıllara HDP ile İstanbul seçimleri için yapılan ittifakı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 13:48
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    Türk Polis Teşkilatı, yaptığı operasyonlarla uyuşturucu temin edenlere ve satanlara yönelik operasyonlarına devam ediyor.

    Dün gece de ihbar üzerine harekete geçen Narkotik Büro ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

    İstanbul'dan Adana'ya cenaze taşıdığı ileri sürülen aracı, Adana Emniyeti'ne bağlı ekipler durdurdu.

    Onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Araçta yapılan aramada, onlara kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

    3 kişi gözaltına alındı

    Olayla ilgili olarak 1 cenaze aracı sürücüsü, 2’de Diyarbakır’da olmak üzere 3 zanlı gözaltına alındı.

    Adana'da İBB cenaze aracında 144 kilo uyuşturucu yakalandı

    Terör soruşturmaları akla geldi

    Yapılan operasyon sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işe alım süreçleri akıllara geldi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor." sözlerinin ardından bakanlık harekete geçmişti.

    Yapılan soruşturmalar çerçevesinde birçok terör örgütüyle iltisaklı personelin görevine son verildi.

    Yapılan operasyon sosyal medyanın gündeminde

    Son uyuşturucu operasyonun ardından sosyal medyada, İBB'nin işe alım yaparken izlediği yol ve hangi profilde insanları işe aldığı sosyal medyanın ana gündemi olurken; HDP İstanbul seçimleri için yapılan ittifak da tekrar gündeme geldi.

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