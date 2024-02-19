İBB'nin çalışmasında tonluk kepçenin çıktığı iskelenin çöktüğü anlar kamerada Beşiktaş sahilinde İBB’ye ait olan alanda işçilerin çalışma yaptığı sırada toprağın göçmesi sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği diğerinin ise yaralı kurtulduğu anların, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ihmalkarlık kazaya neden oldu.

Beşiktaş Kuruçeşme Sahili’nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan ve eskiden İSPARK olarak kullanılan alanda, “Kıyı Yapısı Güçlendirme İnşaatı” çalışması yapıldı.

İşçiler, çakılan fore kazıklarda kaynak çalışmasına başlattı.

Kepçenin toprağın üstüne çıkmasıyla 2 işçi denize düştü

Kaynak yapıldığı esnada çalışma yapan onlarca tonluk kepçe, işçilerin bulunduğu toprağın üstüne çıktı.

O esnada sahildeki iskele çökünce, göçen toprağın üstündeki 2 işçi denize düştü.

1 işçi hayatını kaybetti

Olayın ardından panik yaşayan işçilerden Mehmet Şükrü, iş arkadaşları tarafından denizden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, 39 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası işçi Kenan İpek ise boğularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine karadan ve denizden polis ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Kenan İpek’in cansız bedenini denizden bota alarak sahile çıkarttı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında Kenan İpek’in cenazesi, cumhuriyet savcısının talimatıyla morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.

Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan feci olayın ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, işçiler çalıştığı esnada onlarca tonluk kepçenin çıktığı toprağın göçtüğü, iki işçinin denize düştüğü ve kepçenin ağzının suya daldırıp, işçileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Öte yandan evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kenan İpek’in cenazesi, olayın ertesi günü memleketi Konya’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)