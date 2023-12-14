İBB'ye ait Beşiktaş'aki otopark olarak kullanılan arsa 665 milyon liraya satıldı İBB'ye ait İSPARK tarafından otopark olarak işletilen 2 bin 882 metrekarelik arsa, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede 665 milyon liraya KİPTAŞ A.Ş ve İstanbul İmar A.Ş ortaklığı tarafından satın alındı.

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Dikilitaş Mahallesi'ndeki; İSPARK otoparkının da hizmet verdiği 2 bin 882 metrekarelik arsa, Saraçhane'deki İBB Encümen Salonu'nda ihaleyle satışa sunuldu.

Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ve iki farklı şirketin tekliflerinin yer aldığı ihalede IC İçtaş A.Ş'nin ve KİPTAŞ A.Ş - İstanbul İmar A.Ş ortaklığının kapalı zarf içerisinde iletilen teklifler, İBB Encümen üyeleri huzurunda açıldı.

İBB tarafından 628 milyon 500 bin lira tahmini satış bedeli belirlenen arsa için sunulan iki teklif sonrasında; KİPTAŞ A.Ş - İstanbul İmar A.Ş ortaklığının 640 milyon liralık ilk teklif bedeli, açık artırma yöntemine geçilme kararı alınan ihalede başlangıç bedeli olarak belirlendi.

Arsanın 11 kat izni var

Encümen üyelerinin kararıyla iki isteklinin artırım tekliflerinin minimum sınırı ise, 5 milyon lira oldu. İki teklif verenin sırayla gerçekleştirdiği 5 milyon liralık artırımlar sonrası 660 milyon lirayla KİPTAŞ A.Ş.-İstanbul İmar A.Ş ortaklığı, ihalede tek teklif veren olarak kaldı.

Encümenle anlaşma sağlanmasıyla; taşınmazın son bedeli 665 milyon lira olarak belirlenip, KİPTAŞ A.Ş - İstanbul İmar A.Ş ortaklığı tarafından satın alındı. İhaleye dair belge ve sözleşmeleri, ortaklık adına KİPTAŞ A.Ş Genel Müdürü Ali Kurt imzaladı.

Satışı gerçekleştirilen arsanın 11 kat izninin bulunduğu ve turizm-ticaret alan kullanımına ve zemin altı otopark kullanım iznine sahip olduğu öğrenildi.

Alanın, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu Metrobüs durağı, Beşiktaş'a da ulaşım sağlanan M7 Metro Hattı'nın istasyonları, Zincirlikuyu ve Levent'te bulunan AVM ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yakın bir konumda olduğu görüldü.

Encümen ve teklif verenler arasında dikkat çeken fiyat diyaloğu

Satış sırasında, İBB Encümen üyeleri ve Encümene başkanlık yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un satış bedeli diyaloğu dikkat çekti. 660 milyon liralık son teklif verildiğinde encümen üyeleri, KİPTAŞ’ın teklifi bir miktar artırmasını istedi.

"Maaş ödeyemiyorsanız ihalede ne işiniz var"

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, bir encümen üyesinin "Teklifi bir miktar artıralım" söylemine, "Sembolik olarak 1 lira artıralım, o kadar. Biz de maaş ödüyoruz biliyorsunuz." diye cevap verdi. Encümen üyesi Hayriye Çiçek, "Maaş ödeyemiyorsanız ihalede ne işiniz var?" sözleriyle KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a yüklendi. KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt ise, "Başkanım şimdi o da bizi sıkıntıya sokar. Parayla ilgili bir sorunumuz yok, birçok kişinin maaşını ödüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

665 milyon liraya satıldı

Diyaloga dahil olan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın "666 milyon lira yapalım, yakışıklı bir rakam olsun." teklifine KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt "Sonuçta kamu kaynağı kullanıyoruz o da sorgulanır, 660’a aldığımız bir şey. Usulen 1 lira artıralım, 1 lirayla kalırsak bizim için de güvenli olur." diye cevap verdi. Çağlar’ın "665 milyon lira diyelim, hayırlı olsun." sözleri sonrasında KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt, "Tamam, siz nasıl takdir edersiniz Başkanım." diyerek 665 milyon liralık fiyatı onayladı. Böylece İBB'ye ait 2 bin 882 metrekarelik arsa, 665 milyon liralık bedelle KİPTAŞ A.Ş. - İstanbul İmar A.Ş. ortaklığına satıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)