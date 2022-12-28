İETT otobüsü arızasına bir yenisi daha eklendi

İETT otobüsü arızasına bir yenisi daha eklendi

Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Trafikte aksamalar yaşanırken, olay yeri drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da son dönemde sık sık yaşanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi.

Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerinde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir neden dolayı arıza yaptı.

Trafik aksadı

Arıza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

İHA'nın aktardığına göre otobüs arızası drone ile havadan görüntülendi.