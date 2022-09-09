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    İETT şoförü, seyir halindeyken görüntülü konuşma yaptı

    Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan İETT şoförü, seyir halindeyken cep telefonu ile görüntülü konuşurken kayda alındı.
    • 09.09.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 12:03
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    İETT şoförü, seyir halindeyken görüntülü konuşma yaptı

    İstanbul’da, 303 B hattında Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, dün saat 14.30 sıralarında, cep telefonu ile görüntülü konuşma yaparken görüntülendi.

    TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halindeyken trafik kurallarını hiçe sayan şoförün o anları, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Yolculardan, ‘önüne bak’ tepkisi

    DHA’nın haberine göre; İETT şoförünün, Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde bir tırın devrildiği kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu, cep telefonu görüşmesi yaptığı arkadaşlarına gösterdiği dikkat çekti.

    Bazı yolcular şoföre, “Sen de kaza yapacaksın, önüne bak.” diyerek tepki gösterdi.

    İETT şoförü, seyir halindeyken görüntülü konuşma yaptı ViDEO

    İETT şoförü, seyir halindeyken görüntülü konuşma yaptı #1

    İETT şoförü, seyir halindeyken görüntülü konuşma yaptı #2

    İETT şoförü, seyir halindeyken görüntülü konuşma yaptı #3


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