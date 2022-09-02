Iğdır'da 2 grubun tartışması kanlı bitti: 1 ölü 4 yaralı

Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyüyünce taraflardan biri karşı tarafa silah ile ateş etmeye başladı.

Yaralanan 5 kişiden biri kurtarılamadı

İHA'nın haberine göre; açılan ateş sonrası 5 kişi yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vücutlarının farklı yerlerinden yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kavganın ardından köye sevk edilen jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri aldı.

Köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hastane giriş çıkışlarında önlem alındı

Iğdır Devlet Hastanesinde de Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, giriş çıkışlarda güvenlik önlemleri aldı.