Iğdır'da amca çocuklarını öldüren kardeşler tutuklandı

DHA

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde geçtiğimiz günlerde aralarında husumet olduğu öğrenilen Kalkan ve Baktemur aileleri arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nden erken çıkan Şaban ve Coşkun Baktemur kardeşler Katırlı köyüne gitti.

Baktemur kardeşler bir süre sonra gelen ve içinde Osman, Çetin ve Eyüphan Kalkan'ın bulunduğu otomobile tabanca ile ateş açtı.

Saldırıda amca çocukları olduğu belirlenen Osman ve Çetin Kalkan yaşamını yitirdi, Eyüphan Kalkan ise yaralandı.

KARDEŞLER TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri Şaban Baktemur'u yakalayıp gözaltına aldı.

Devam eden çalışmada olaya karıştıkları tespit edilen 7 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden Şaban Baktemur ile Coşkun Baktemur'un tutuklanmasına, 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce karar verilirken 1 ise kişi savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.