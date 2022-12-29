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- Iğdır'da zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı
Iğdır'da zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı
Seyir halindeyken lastiği patlayan zırhlı araç, yol kenarındaki araziye devrilirken, içerisinde bulunan 12 yaralı asker hastaneye kaldırıldı.
- 29.12.2022 - 10:56
- Güncelleme : 29.12.2022 - 10:59
Iğdır'da korkunç bir kaza yaşandı.
Karakoyunlu ilçesinde yaşanan olayda, Aralık ilçesinden Iğdır'a dönen askerlerin bulunduğu 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na ait zırhlı aracın lastiği patladı.
Lastiğin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi.
Yaralı 12 asker tedavi altına alındı
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, zırhlı araçta hafif yaralanan 12 askeri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Iğdır'da zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı ViDEO