Iğdır'da berber çıraklarına yarı çıplak eğitim verdi! Sosyal medyada tepki çekti... Bir berberin çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründürdüğü görüntülerin başka bir müşteri kayıt altına aldı. Tepki gören videonun ardından berber ustası şaka yaptıklarını ifade etti.

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DHA

Iğdır'ın Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki kuaför salonun ustası farklı bir eğitim yaptı.

Ferdi Döner isimli usta elinde sopayla çıraklarına şınav çektirdi.

Sonra da iş yerinin bir başında diğer tarafından yarı çıplak vaziyette süründürdü.

Döner, "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslendi.

O anlar kaydedildi

Döner'in çıraklarına şınav çektirdiği ve süründürdüğü anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Döner'in sürünmek istemeyen çırağına da "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" dediği görüntülerde yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

"Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz"

Görüntülerin ortaya çıkmasınnı ardından çıraklarına şaka yaptığını ifade eden Ferdi Döner, "Arkadaşlara şaka yaptık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz. Görüntüleri çeken müşterimiz de şaka olsun diye yapmış. Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmedim, üzgünüm" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)