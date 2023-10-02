Iğdır'da düğün konvoyundaki otomobil moto kuryeye çarptı Bir restoranda moto kurye olarak çalışan 19 yaşındaki genç, kullandığı motosikletin düğün konvoyundaki otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

İHA

Düğün ve asker uğurlamalarında trafik magandaları dehşet saçıyor...

Her geçen gün yeni bir olay yaşanırken bu kez de düğün konvoyu Iğdır'da can aldı.

Dün gece saat 22.00 sıralarında bir restoranda kurye olarak çalışan Yusuf Karaçöl (19), motosikleti ile ilerlerken yan sokaktan çıkan düğün konvoyundaki Mehti Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kaskı takılı olan Karaçöl, yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç çocuk hayatını kaybetti

Ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehti Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)