Iğdır'da iki grup kavga etti! Masa ve sandalyeler havada uçuştu Aralarındaki husumeti sona erdirmek için bir kahvede bir araya gelen ve barış toplantısı yapan iki grup yeniden kavga edince, kavgada silah, sandalye, sopalar, testereler konuştu.

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İHA

Iğdır'da dün iki grup arasında tartışma ve daha sonrasında kavga çıktı.

Vatandaşların araya girmesi ile dünkü kavga sona ererken iki grupta dağıldı.

Araya vatandaşların girmesi ile kavga eden iki grubun barıştırılması için bugüne söz alındı.

Taraflar bir araya geldi

Taraflar Iğdır Merkez Basın Sokakta bulunan bir kahvede bir araya geldi.

Barış toplantısı sürerken iddiaya göre taraflardan biri ayağa kalkarak küfür etti.

Yumruk attı

Orada bulunan vatandaşlar tekrar araya girince küfür eden şahıs kendisini dışarıya çıkarmaya çalışan kişiye yumruk attı.

Yumruk sonrası iki taraf birbirine girdi. Meydan savaşına dönen kavgada silah, sandalyeler, sopalar ve testere kullanıldı.

Ekipler sevk edildi

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kavgada 9 kişi ekipler tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Çok sayıda yaralının olduğu kavga ile ilgili Emniyet ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)