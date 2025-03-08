Iğdır'da kamyon yan yattı, sürücü içinde sıkıştı

DHA
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Gökceli-Bayat köyü kavşağında, korkunç bir kaza meydana geldi.
Ekrem Akkuş idaresindeki Iğdır İl Özel İdaresi'ne ait kum yüklü kamyon, virajı alamayınca yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CAMDAN MÜDAHALE EDİLDİ
Yan yatan aracının içinde yaralanan sürücüye, sağlık ekipleri kırılan camdan ulaşarak müdahale etti.
Araçta yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, camdan çıkarılıp Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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