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    Iğdır'da kuzeni tarafından öldürülen Deniz, toprağa verildi

    Aralık ilçesinde, alacak meselesi yüzünden kuzeni Erdal Vural tarafından pompalı tüfekle vurulan 26 yaşındaki Deniz Vural toprağa verildi.
    • 06.12.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:04
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    Iğdır'da kuzeni tarafından öldürülen Deniz, toprağa verildi

    Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde evli ve 3 çocuk babası Erdal Vural, 15 koyun karşılığında amcasının oğulları Deniz ve Adem Vural'a ait sürüye yaz boyunca baktı.

    Ancak iddiaya göre kardeşler, Erdal Vural’a alacağı olan koyunları vermedi.

    Dün akşam Erdal Vural, koyunları ahıra götüren kardeşlerin yanına gidip alacağını isteyince tartışma çıktı.

    Karnından vuruldu

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erdal Vural, pompalı tüfekle Deniz ve Adem Vural'a ateş edip kaçtı. Karnından vurulan Deniz Vural, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Omuzundan yaralanan Adem Vural ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

    Saldırganı yakalama çalışması başlatıldı

    Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde geniş güvenlik önlemi aldı, Erdal Vural'ın yakalanması için çalışma başlattı.

    Hastanede yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Deniz Vural'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

     

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