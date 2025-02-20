Iğdır'da minibüs kazası: 6 yaralı

İHA

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde servis şoförlüğü yapan Turan Kuas, Kerimbeyli köyünden öğrencileri alarak okula gitmek üzere yola çıktı.

Köy yolu civarında seyreden sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

6 YARALI

Kazada sürücü ile 5 öğrenci yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.