Iğdır'da minibüs kazası: 6 yaralı

İHA
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde servis şoförlüğü yapan Turan Kuas, Kerimbeyli köyünden öğrencileri alarak okula gitmek üzere yola çıktı.
Köy yolu civarında seyreden sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
6 YARALI
Kazada sürücü ile 5 öğrenci yaralandı.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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