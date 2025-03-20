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İHA

Iğdır'da bir marketin önünde satış yapan iki kadın, durdukları yer yüzünden tartışmaya başladı.

Kadınlar biri, kendisinden daha yaşlı olan kadının önce üzerine yürüdü daha sonra kadını iteleyerek tartakladı.

SALDIRDIĞI KADIN AĞLAYINCA, KENDİ YERİNE GEÇTİ

Yere düşen kadın ağlamaya başlayınca diğer kadın, hiçbir şey olmamış gibi satış yaptığı yere geçerek oturdu.

Çevredeki vatandaşlar, yere düşen kadını yerden kaldırarak 112 Sağlık ekibini aradı.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olay yerine sağlık ekibi ve polisler sevk edildi.

Yaşlı kadına ambulans içinde müdahale edilirken iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadı.