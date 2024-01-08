İğrenç olay! Konya'da "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda karar çıktı Lise öğrencisi G.A.'nın "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" vaadiyle kandırılıp elektrik ustası Ahmet Mandal'ın cinsel istismarına uğramasına ilişkin davada, mahkeme kararını verdi.

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DHA

Konya'da liseli kıza cinsel istismar olayında yeni bir gelişme yaşandı...

Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciye, derslerinde başarılı olduğu için, "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız." dedi.

Bunun akabinde genç kızı, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

Mandal da G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikayetçi oldu.

Tutuklandı

Kendisini "MİT mensubu" olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım 2022'de "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturmada ayrıca okul müdürü Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri tutuklandı.

Tutuklu Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri, yargılandıkları 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci kez hakim karşısına çıktı.

22 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, Ahmet Mandal'a "Cinsel istismar" suçundan 22 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'ye ise "Cinsel istismara yardım etme" suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verip tahliye etti.

Diğer sanıklardan Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K., B.K. ve H.K. ise beraat ederken Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)