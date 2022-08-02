İkinci el araç satışlarında yeni nesil ‘kaparo’ dolandırıcılığı

Ucuz araç ilanı verdikten sonra anlaştıkları kişilerden kaparoları toplayan dolandırıcılar, ortalıktan kaybolarak vatandaşları mağdur etti. Uzmanlar, kaparo dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulundu.

Son dönemlerde ikinci ele almak isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların tuzağına düştü.

Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekledi.

Dolandırıcılar, çoğunlukla başka araçlara ait fotoğraflarla araç alma niyetinde olanları kandırdı. İlan için arayanlara başkalarının da araç ile ilgilendiğini söyleyen dolandırıcılar, bir miktar kaparo karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini söyledi. Bu yolla kaparoları toplayan dolandırıcılar, ortadan bir anda kayboldu. Mağdur vatandaşlar ise soluğu savcılıkta aldı.

“Dolandırıcı istediği rakamı topladıktan sonra ilanı satıştan kaldırıyor”

İHA’nın haberine göre; oto ekspertiz uzmanı Mübin Keleş, bu yöntemin sıklıkla kullanıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dolandırıcı araç kendisininmiş gibi fotoğrafını online alışveriş sitesine yüklüyor. İlan 1-2 saat kalıyor. Bu sırada ilanı görenler aracı almak için kişi ile irtibata geçiyor. O sırada satıcı, 'bana şu kadar miktarda kaparo gönderin, ilanı bekleteyim' diyor. Bizim kendimiz için beklediğini düşündüğümüz araç ile ilgili birçok kişi daha satıcıyı arayarak kaparo veriyor. Bu tarz bir araba almak istediğiniz zaman kişinin telefonu sürekli meşgul çalıyor. Bu tarz insanlardan uzak durmamız gerekiyor. Dolandırıcı istediği rakamı topladıktan sonra ilanı satıştan kaldırıyor.”





İşletmesinde meydana gelen bir olayı anlatan Keleş, "İlan Düzce'de konulmuş ama dolandırıcı Düzce'de değil. 'Ekspertiz firmasında görüşelim ve aracı eksper edildikten sonra notere gidelim' diye aralarında konuşmuşlar. Dolandırıcı alıcıdan para istiyor, alıcı da gönderiyor. Alıcı buraya gelip araç geleceğini beklerken, ne araç geliyor ne böyle bir bilgi var. Hayal kırıklığı oluyor.” dedi.

İkinci el araç satışlarında yeni nesil ‘kaparo’ dolandırıcılığı VİDEO



“Profil fotoğraflarına aile fotoğraflarını koyuyorlar”

Keleş, "Aracın sahibinin telefonu çok fazla meşgul çalıyorsa, hemen kaparo muhabbetine geçiş yapılmışsa, hemen ekspere gelme olaylarına giriliyorsa, vatandaşların dikkat etmeleri gerekiyor. Sosyal yazışma platformunu ne kadar zamandır kullanıyor onu kontrol edebilirler. Profil fotoğraflarına aile fotoğraflarını koyuyorlar ve güvenilir olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Fakat burada çok hayal kırıklıkları ile karşı karşıya kaldık. Buna kesinlikle yeni nesil dolandırıcılık diyebiliriz. Zaten dolandırıcılar çok hızlı bir şekilde parayı toplayıp ortadan kayboluyor." ifadelerini kullandı.