İlk Ermeni kaymakam Berk Acar, göreve başladı

Son kararname ile Denizli’nin Babadağ ilçesine atanan Berk Acar, bu sabah ilçeye gelerek görevine başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Ermeni kaymakamı olarak Denizli’nin Babadağ ilçesine atananan Berk Acar, bugün görevine başladı.

Türkiye Ermeni toplumundan Acar, sabah saatlerine geldiği ilçede ilk olarak Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Acar, ziyaretin ardından görev yerine geri döndü.

Berk Acar Kimdir?

DHA’nın haberine göre; kaymakamlık sınavını kazanan Berk Acar, son kararnameyle Denizli'nin Babadağ ilçesine atandı. İstanbul'da 1995 yılında doğan Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu'nu ardından da Işık Lisesi'ni bitirdi.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2020 yılında mezun olan Acar, avukatlık stajını da Şişli'deki hukuk bürosunda tamamladı. Berk Acar, daha sonra 110'uncu dönem kaymakamlık sınavlarına girdi. Geçen yıl yapılan yazılı sınavları başarıyla tamamlayan Acar, mülakatın ardından Denizli'nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandı.