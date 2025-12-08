İmamoğlu davasında usulsüz ses kaydına soruşturma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Aralık 2025’te Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen, Ekrem İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik” suçundan yargılandığı İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ait dosyada usulsüzlük tespit edildiğini açıkladı.

Kovuşturma sırasında yasa dışı olarak ses kaydı alındığının ve bu kaydın X platformunda paylaşıldığının belirlenmesi üzerine işlem başlatıldı.

TCK 286 KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Açıklamada, söz konusu kaydı yapan ve sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi uyarınca, Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından re’sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

"SORUMLULAR TESPİT EDİLECEK"

Başsavcılık, hukuka aykırı kayıt işlemini gerçekleştirenlerin tespiti ve olaya ilişkin tüm sorumluların ortaya çıkarılması için sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.