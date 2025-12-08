İstanbul'da tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı Zeytinburnu’nda, çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Beştelsiz Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Mermilerin hedefi olan 1 kişi yaşamını yitirdi.