İstanbul'da tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Zeytinburnu’nda, çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Beştelsiz Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Mermilerin hedefi olan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 19:34
  • Zeytinburnu'nda çıkan kavga, silahlı çatışmaya döndü ve bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
  • Polisin müdahalesiyle, olayda silahı kullanan ve kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.
  • Kavga anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zeytinburnu'nda 4 kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Beştelsiz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan kavganın büyümesi üzerine taraflar arasında silah kullanıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda Sedat E. yaşamını yitirirken, yaralanan Sinan A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu Asayiş Büro ekipleri, silahı kullandığı tespit edilen Nadir K. ile kavgaya karıştığı belirlenen İbrahim K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, kavga bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

