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- İncirlik Üssü'ne düşen drone incelemeye alındı
İncirlik Üssü'ne düşen drone incelemeye alındı
Üs bahçesine düşen drone, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
- AA
- 24.12.2020 - 10:43
- Güncelleme : 24.12.2020 - 10:58
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'ne drone düştü.
İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli personel, üs bahçesinde düşmüş bir drone buldu.
DRONE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Drone, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İncirlik Üssü'ne düşen drone incelemeye alındı ViDEO