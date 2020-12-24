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    İncirlik Üssü'ne düşen drone incelemeye alındı

    Üs bahçesine düşen drone, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
    • AA
    • 24.12.2020 - 10:43
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 10:58
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    İncirlik Üssü'ne düşen drone incelemeye alındı

    Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'ne drone düştü.

    İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli personel, üs bahçesinde düşmüş bir drone buldu.

    DRONE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeye sevk edildi.

    Drone, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İncirlik Üssü'ne düşen drone incelemeye alındı ViDEO

    İncirlik Üssü ne düşen drone incelemeye alındı #1

    İncirlik Üssü ne düşen drone incelemeye alındı #2

    İncirlik Üssü ne düşen drone incelemeye alındı #3

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