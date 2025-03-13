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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalanarak yetkililere teslim edildi.