Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı

AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince terörle mücadele kapsamında aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.
M.A., Interpol tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.
SAKLANDIĞI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Bu kapsamda ekipler, düzenlenen operasyonla yabancı uyruklu M.A'nın saklandığı adresi belirleyerek yakaladı.
M.A, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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