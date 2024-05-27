Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Nevşehir'de yakalandı

İHA
Uyuşturucu ile mücadele operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uyuşturucu ticareti' suçundan yakalama kaydı bulunan ve 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkartılan A.B.'nin, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ikamet ettiği ihbarını alan polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Kırmızı bültenle aranan şahıs gözaltına alındı
Uyuşturucu ticareti suçundan Alman yetkili makamlarınca yakalanması ve iade kararı bulunan şahıs, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Sınır dışı edildi
A.B., Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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