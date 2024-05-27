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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Nevşehir'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Nevşehir'de yakalandı Uyuşturucu ticareti suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.