Interpol'ün aradığı suç örgütü lideri KKTC'de yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uluslararası bir suç örgütünün lideri yakalandı.
Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından 'uluslararası suç örgütü kurmak' suçlamasıyla yakalama kararı olan Şehriban Toptal, KKTC polisi tarafından Lefkoşa'da yakalanarak tutuklandı.
TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK
KKTC polisi tarafından yapılan açıklamada, "Organize suç örgütü kurma, büyük miktarda narkotik maddeleri yasa dışı olarak satın alıp depolama ve satma, sonrasında da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasa dışı gelir aklama suçlamasıyla uluslararası seviyede Interpol tarafından aranan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Şehriban Toptal, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Toptal'ın Türkiye'ye iade edileceği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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