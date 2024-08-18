Interpol'ün aradığı suç örgütü lideri KKTC'de yakalandı Interpol'ün uluslararası suç örgütü lideri olarak aradığı Gürcistan vatandaşı Şehriban Toptal, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yakalanarak tutuklandı.

İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uluslararası bir suç örgütünün lideri yakalandı.

Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından 'uluslararası suç örgütü kurmak' suçlamasıyla yakalama kararı olan Şehriban Toptal, KKTC polisi tarafından Lefkoşa'da yakalanarak tutuklandı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

KKTC polisi tarafından yapılan açıklamada, "Organize suç örgütü kurma, büyük miktarda narkotik maddeleri yasa dışı olarak satın alıp depolama ve satma, sonrasında da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasa dışı gelir aklama suçlamasıyla uluslararası seviyede Interpol tarafından aranan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Şehriban Toptal, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Toptal'ın Türkiye'ye iade edileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)