İntihar eden kadın polis hakkında Mersin Valiliği harekete geçti

Hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polis hakkında Mersin Valiliği'nden açıklama geldi.

Mersin Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nagehan Ekiz'in intiharına ilişkin, babasının hakaretlere dayanamadığı gerekçesiyle intihar ettiğini iddiaları gündeme gelmişti.

Olayla ilgili Mersin Valiliği, 27 Eylül'de inceleme başlatıldığını duyurdu.

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikle Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurumuzun intiharı hem emniyet teşkilatımızı hem de bizleri derinden üzmüştür" denildi.

BİR DEFAYA MAHSUS GÖREVLENDİRİLDİ

Yapılan açıklamada Ekiz'in, olayın gerçekleştiği tarihte siyasi partinin ilçe binasında görevli olan bir polis memurunun iki saatliğine izinli olduğu ve aynı zaman zarfında bir defaya mahsus görevlendirildiği ifade edildi.

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZÜNTÜMÜ ARTIRMIŞTIR"

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Bu süre içerisinde ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürünün olaya müdahale etmesinden bir ay sonra vuku bulan intihar olayına herhangi bir belge, bulgu, inceleme ve merhumenin herhangi bir yazılı veya sözlü şikayetinin olmamasına rağmen sebep olarak gösterilmesi yönündeki sosyal medya değerlendirmeleri ve paylaşımları üzüntümüzü daha da artırmıştır.

Konu ile ilgili olarak merhumenin intiharından sonra, emniyet emeklisi olan kıymetli babasının beyanları üzerine 27 Eylül 2021 günü tüm yönleriyle hemen inceleme başlatılmıştır. Merhumenin acılı ailesine ve polis teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.



