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İntiharkolik Hasan bu kez Kars’ta ortaya çıktı
Türkiye'nin birçok yerinde işsiz olduğunu ileri sürerek intihar girişiminde bulunan ve son olarak Ardahan’da intihara kalkışan genç bu kez Kars’ta ortaya çıktı.
- İHA
- 10.04.2021 - 06:28
- Güncelleme : 10.04.2021 - 07:12
Kars’ta Halitpaşa Halitpaşa mahallesinde 5 katlı inşaatın tepesine çıkan 'intiharkolik' Hasan İ.'yi gören vatandaşlar durumu polis, 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri aldı.
POLİS İKNA EDİP İNDİRDİ
Olay yerine gelen polisler, kısa sürede şahsı ikna ederek aşağı indirdi.
Polis otosuna alınan Hasan İ. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
İntiharkolik Hasan bu kez Kars’ta ortaya çıktı VİDEO
82'NCİ GİRİŞİMİ
Türkiye'nin birçok yerinde işsiz olduğu bahanesi ile intihar girişimde bulunan Hasan İ., 82’nci intihar girişiminde bulunmuş oldu. İntihar şovmeni olarak da bilinen şahsın 120 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.