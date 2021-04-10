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İntiharkolik Hasan bu kez Kars’ta ortaya çıktı

İntiharkolik Hasan bu kez Kars’ta ortaya çıktı

Türkiye'nin birçok yerinde işsiz olduğunu ileri sürerek intihar girişiminde bulunan ve son olarak Ardahan’da intihara kalkışan genç bu kez Kars’ta ortaya çıktı.