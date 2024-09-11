AA & Ensonhaber

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Bu bağlamda bölücü terör örgütünden kaçışlar da sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin kaçarak Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

"TEK ÇIKIŞ, TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMAKTIR"

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.

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Yavuz Yıldırım
Editör