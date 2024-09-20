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DHA

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 3 terörist, Gara bölgesinde öldürüldü.

GARA'DA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.