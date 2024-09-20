DHA
Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 3 terörist, Gara bölgesinde öldürüldü.
GARA'DA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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