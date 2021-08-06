Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde yaptığı operasyonlar ile teröre karşı mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, yürüttüğü sıkı çalışmalar ile teröristlerin inlerine girip terör unsurlarını teker teker yok ediyor.

HAVA HAREKATI İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyinde görev yapan kahraman komandolarımız, Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi.

SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist de yapılan operasyonla öldürüldü.

Operasyonlara ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı.

MSB PAYLAŞIMI

MSB paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

Irak'ta 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

