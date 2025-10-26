Abone ol: Google News

Irak'ta bir petrol sahasında patlama meydana geldi: 1 ölü, 7 yaralı

Basra'da bir petrol sahasında patlama oldu ardından büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına sıçramasını önledi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 14:46
  • Irak'ın Basra kentindeki Zübeyir ilçesinde bir petrol sahasında patlama meydana geldi, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
  • Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ve alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması önlendi.
  • Yangının, türbinin patlaması sonucunda çıktığı belirtildi.

Patlama çevrede paniğe neden oldu...

Irak'ın Basra kentinde, Zübeyir ilçesindeki petrol sahasının deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından petrol sahasında geniş çaplı bir yangın çıktı.

Petrol sahasında depoda bulunan türbininin patlayarak yangına neden olduğu belirtildi. 

YANGININ ÇEVREYE YAYILMASI ENGELLENDİ

Basra Sivil Savunma Müdürlüğü, Basra Petrol Şirketi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına hızla müdahale ettiğini bildirdi.

Açıklamada, alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmasının önlendiği ifade edildi.

