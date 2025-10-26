Irak'ta bir petrol sahasında patlama meydana geldi: 1 ölü, 7 yaralı

- Irak'ın Basra kentindeki Zübeyir ilçesinde bir petrol sahasında patlama meydana geldi, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
- Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ve alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması önlendi.
- Yangının, türbinin patlaması sonucunda çıktığı belirtildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Patlama çevrede paniğe neden oldu...
Irak'ın Basra kentinde, Zübeyir ilçesindeki petrol sahasının deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI
Patlamanın ardından petrol sahasında geniş çaplı bir yangın çıktı.
Petrol sahasında depoda bulunan türbininin patlayarak yangına neden olduğu belirtildi.
YANGININ ÇEVREYE YAYILMASI ENGELLENDİ
Basra Sivil Savunma Müdürlüğü, Basra Petrol Şirketi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına hızla müdahale ettiğini bildirdi.
Açıklamada, alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmasının önlendiği ifade edildi.