İrlanda'dan estetik yaptırmaya gelen kadının şüpheli ölümü İstanbul'da özel bir hastanede yanak ve kol gerdirme ameliyatı olan İrlanda uyruklu 62 yaşındaki Annetta Barbara Rohder, işlemleri yaptırdıktan 6 gün sonra kaldığı otelde fenalaşarak hayatını kaybetti.

DHA

İrlanda uyruklu Annetta Barbara Rohder, estetik operasyon için Türkiye'ye geldi..

Rohder, yanak ve kollarını gerdirmek için İstanbul'da hizmet veren doktor M.K. ile anlaştı.

Rohder, ameliyat için İstanbul'a geldi. Bağcılar'daki bir otele yerleşen Rohder, 2 Ekim'de Sultangazi'deki özel hastanede yanak ve kollarını gerdirdi.

6 gün sonra fenalaştı

Doktor M.K.'nin yaptığı işlemlerden sonra oteline dönen Rohder, işlemlerden 6 gün sonra fenalaştı. Rohder önce doktoru M.K. ile görüştü. Sonra doktorun tavsiyesi ile ambulansla kaldığı otele yakın bir özel hastaneye götürüldü.

Ambulansta kalbi duran Rohder, sağlık ekibinin kalp masajı yapmasıyla yeniden hayata gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan Rohder yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kesin ölüm nedeni araştırıldı

Olayın ardından Rohder'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktor M.K. ve operasyonun gerçekleştiği özel hastane hakkında işlem başlatıldı.

Hastane ve doktor ise olayla ilgili açıklama yapmak istemedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)