İrlanda'dan estetik yaptırmaya gelen kadının şüpheli ölümü

İrlanda uyruklu Annetta Barbara Rohder, estetik operasyon için Türkiye'ye geldi..
Rohder, yanak ve kollarını gerdirmek için İstanbul'da hizmet veren doktor M.K. ile anlaştı.
Rohder, ameliyat için İstanbul'a geldi. Bağcılar'daki bir otele yerleşen Rohder, 2 Ekim'de Sultangazi'deki özel hastanede yanak ve kollarını gerdirdi.
6 gün sonra fenalaştı
Doktor M.K.'nin yaptığı işlemlerden sonra oteline dönen Rohder, işlemlerden 6 gün sonra fenalaştı. Rohder önce doktoru M.K. ile görüştü. Sonra doktorun tavsiyesi ile ambulansla kaldığı otele yakın bir özel hastaneye götürüldü.
Ambulansta kalbi duran Rohder, sağlık ekibinin kalp masajı yapmasıyla yeniden hayata gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan Rohder yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kesin ölüm nedeni araştırıldı
Olayın ardından Rohder'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktor M.K. ve operasyonun gerçekleştiği özel hastane hakkında işlem başlatıldı.
Hastane ve doktor ise olayla ilgili açıklama yapmak istemedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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