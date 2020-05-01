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    İşçi Bayramı'nda inşaat düşen işçi yaralandı

    Bilecik'te yapımı devam inşaatta yüksekten düşen bir işçi hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 01.05.2020 - 14:52
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    İşçi Bayramı'nda inşaat düşen işçi yaralandı

    Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı...

    Bu özel günde bile güvenliği sağlanamayan işçilerden, üzücü haberler geldi. Kazanın adresi Bilecik...

    TOPRAK ZEMİNE DÜŞTÜ

    Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde özel bir firmaya ait olan inşaatta çalışan Aykut K. (23) dengesini kaybederek toprak zemine düşerek, yaralandı.

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Yaralı işçi, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumun çekilen filmler sonrası netleşeceği öğrenildi.

    KAZA, İŞ ARKADAŞLARINI DERİNDEN YARALADI

    Öte yandan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramında tatil yapamayarak çalışan işçinin yaralanması, inşaatta çalışan diğer işçi arkadaşlarını derinden üzdü.

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