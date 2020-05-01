İşçi Bayramı'nda inşaat düşen işçi yaralandı

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Bilecik'te yapımı devam inşaatta yüksekten düşen bir işçi hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı...

Bu özel günde bile güvenliği sağlanamayan işçilerden, üzücü haberler geldi. Kazanın adresi Bilecik...

TOPRAK ZEMİNE DÜŞTÜ

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde özel bir firmaya ait olan inşaatta çalışan Aykut K. (23) dengesini kaybederek toprak zemine düşerek, yaralandı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaralı işçi, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumun çekilen filmler sonrası netleşeceği öğrenildi.

KAZA, İŞ ARKADAŞLARINI DERİNDEN YARALADI

Öte yandan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramında tatil yapamayarak çalışan işçinin yaralanması, inşaatta çalışan diğer işçi arkadaşlarını derinden üzdü.