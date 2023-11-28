Haberler



3. Sayfa



İskender'un sokakları Venedik'e döndü! Sağanak vurdu geçti...

İskender'un sokakları Venedik'e döndü! Sağanak vurdu geçti... İskenderun'da etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. İş yerleri su altında kalan ve mağdur olan esnaf ise iki gündür dükkan açamıyor.