Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu Hatay, sağanak yağışın etkisi altına aldı.
Özellikle İskenderun'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonrası deniz birleşti.
İskenderun’da fırtına etkisini yitirmesine rağmen caddelerdeki su çekilmedi.
Görünümüyle Venedik’i andıran İskenderun’da ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. İş yerleri su altında kalan esnaf ise mağdur...
"Durum vahim, sular içindeyiz"
Bankadaki işlerini halletmek için sular içerisinde yürümeye çalıştığını ifade eden Fahri Karagön, “Durum vahim, sular içerisindeyiz. Ben gemide çalışmaktayım, bankaya gitmek mecburiyetinde kaldım. Su içerisinde geldim.
Mecbur sular içinde yayan igdiyorum. Herşey sular içerisinde. Yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz.” dedi.
İş yerleri sular altında
İş yerinin sular içerisinde kaldığını belirten Abdullah Gazel, “Azıcık yağmur yağsa iş yerimiz durum gördüğünüz gibi. Sular içinde her yer. İş yerimizi taşıdığımız başka bir noktada sular içerisinde.” şeklinde konuştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış