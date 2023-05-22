İskenderun'da deprem hırsızı yakalandı Asrın felaketinden etkilenen depremzedelerin mallarına göz diken hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler deprem bölgelerinden İskenderun'da şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği motosikletli M.G.'yi durdurdu.

Çaldıkları ele geçirildi

Şüphelinin motosikletinin çalıntı olduğunu belirleyen polis, yaptığı üst aramasında ise 5 adet uyuşturucu hap, çalıntı 2 adet kol saati, Z.A. adına kayıtlı hesap cüzdanı ve 6 bin 300 TL para ele geçirdi.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan M.G., emniyete götürülüp ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.