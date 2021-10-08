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    İskenderun’da, nar ekşisi yüklü konteynerden 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap çıktı

    Emniyet birimleri ile Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu İskenderun’da, nar ekşisi yüklü bir konteyner içinde 1 milyon 200 bin captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 16:39
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    İskenderun’da, nar ekşisi yüklü konteynerden 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap çıktı

    İskenderun’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İskenderun emniyet birimlerine gelen ihbar üzerine durum, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı.

    İhbardaki bilgilerin değerlendirilmesi için Ticaret Bakanlığı İstihbarat Bilgi Sistemi, NCTS (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) ile Liman ve Konteyner Takip Sistemleri kullanılarak araştırmalar yapıldı.

    X-RAY TARAMASINA SEVK EDİLDİ

    Bulgular neticesinde, İskenderun Limanı’nda nar ekşisi yükü ile bekletilen bir konteyner şüpheli bulundu.

    Riskli olarak değerlendirilen konteyner önce x-ray taramasına sevk edildi.

    İskenderun’da, nar ekşisi yüklü konteynerden 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap çıktı #1

    ŞİŞELERDEKİ YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

    Burada konteynerin içerisindeki nar ekşisi şişelerindeki yoğunluk dikkat çekti.

    Arama hangarına alınarak açılan konteynerdeki plastik nar ekşisi şişeleri içerisine, balonlar vasıtasıyla yüz binlerce uyuşturucu hap gizlendiği tespit edildi.

    Aramalarda, toplam 200 kilo ağırlığında, 1 milyon 200 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

    İskenderun’da, nar ekşisi yüklü konteynerden 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap çıktı VİDEO

    2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs hakkında, adli tahkikat başlatıldı.

    İskenderun’da, nar ekşisi yüklü konteynerden 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap çıktı #2

    İskenderun’da, nar ekşisi yüklü konteynerden 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap çıktı #3

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