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İskenderun’da, nar ekşisi yüklü konteynerden 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap çıktı

İskenderun’da, nar ekşisi yüklü konteynerden 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap çıktı

Emniyet birimleri ile Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu İskenderun’da, nar ekşisi yüklü bir konteyner içinde 1 milyon 200 bin captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.