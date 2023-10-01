İskenderun'da sağanak çok sayıda hortum oluşturdu İskenderun'da, sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağışın oluşturduğu hortumlar, o an denizde olan gemiciler tarafından kayda alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Hatay'da aşırı yağışlar önemli bir hava olayının gerçekleşmesine neden oldu. Meteoroloji'nin yağışlı hava uyarısının ardından İskenderun'da, sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış görüldü. Sağanak ile birlikte İskenderun Körfezi açıklarında çok sayıda hortum oluştu. Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında oluşan çok sayıda hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Denizdeki gemiciler hortumu görüntüledi Hortumlar, denizdeki gemiciler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)