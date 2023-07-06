İskenderun'da sahil bandı depremin ardından yeniden su altında kaldı Depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma sebebiyle deniz taşkınlarının yaşandığı sahil şeridi su altında kalarak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerin ardından yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan binlerce ev ve iş yeri ise kullanılamayacak hale geldi.

Depremlerin ardından kısa sürede depremin yaşandığı kentleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar sürüyor.

Depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahil şeridinde yaşanan zemin çökmesi nedeni ile deniz taşkınları sık sık yaşanmaya devam ediyor.

Hayatı olumsuz etkiledi

Su altında kalan sahil şeridi ve Atatürk Bulvarı'nda bazı araçlar yolda kalırken vatandaşlar Anıt Meydanı'nda kurulu konteynerlerde hizmet veren resmi kurumlara ve banka şubelerine gitmekte zor anlar yaşadı.

O anlar kaydedildi

Sahildeki taşkını cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, İskenderun sahil şeridini hiç böyle görmediğini belirtti.

Vatandaşlardan Rasim Yıkar, yaşanan deniz taşkınlarını takdiri ilahi olarak yorumladı.