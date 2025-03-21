İsmail Saymaz'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

İHA

Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve Çağlayan'da savcıya ifade vermek üzere adliyeye götürülmüştü.

İfadesini alınan Saymaz'a, ev hapsi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gezi Parkı olaylarının sanıkları ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalışmakla suçlanan İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Saymaz ifadesinde, "Ben Gezi Parkı eylemlerinin ne organize edilmesinde ne de yaygınlaştırılmasında bulunmadım. Sadece gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yapmak amacıyla görüşmeler yaptım" dedi.

ŞÜPHELİLERLE İLETİŞİM TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri tespit edilmişti.

"GEZİ'NİN ORGANİZE EDİLMESİNDE BULUNMADIM"

Saymaz savunmasında, "Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği söylenen kişilerle herhangi bir bağım yoktur. Osman Kavala, Can Atalay ve Mücella Yapıcı ile yalnızca gazetecilik çerçevesinde görüşmüşümdür.

Ben Gezi Parkı eylemlerinin ne organize edilmesinde ne de yaygınlaştırılmasında bulunmadım. Sadece gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yapmak amacıyla görüşmeler yaptım. Sosyal medya paylaşımlarım ise Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haber içeriklidir.

"İKTİDAR KARŞITI EYLEM ÇAĞRISI YAPMADIM"

Hiçbir şekilde sokağa davet ve iktidara karşı protestoya veya kanun dışı bir eyleme çağrı yapmadım. Hakkımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma yürütüldüğünü haftalar öncesinden haber almıştım. Bu soruşturma 14 Şubat 2025 tarihinde başlamıştır.

Bunu bilmeme rağmen Londra, Paris ve Frankfurt’a gidip geldim. Kaçma şüphem yoktur. Hakkımda istenen adli kontrol tedbirinin reddine karar verilerek direkt serbest kalmayı talep ederim." ifadelerini kullandı.