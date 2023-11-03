Isparta'da 10 öğrenci doğalgazdan zehirlendi

İHA
Olay, Isparta Akkent Mahallesi’nde bulunan Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, doğalgaz vanasından kaynaklanan gaz kaçağı nedeniyle okulda eğitim gören 11. sınıf öğrencileri rahatsızlandı.
Rahatsızlanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı
İhbarla birlikte bölgeye polis, sağlık ve doğalgaz yetkili firması yetkilileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından rahatsızlanan öğrenciler tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.
Öğrencilerin sağlık durumları iyi
Öte yandan, doğalgaz kaçağının giderilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenilirken, rahatsızlanan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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