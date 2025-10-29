Isparta'da 16 yıldır mührünü kaptırmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Isparta Yeşilada Mahallesi'nde oturan Şükriye Kılınç, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme isteğiyle muhtar olmaya karar verdi.

1940'lı yıllarda muhtarlık yapan dedesinin yaşadıklarını aile büyüklerinden hikaye olarak dinleyen ve muhtarlığa ilgi duyan Kılınç, 2009 yılındaki seçimde adaylığını açıkladı.

Rakibinden 14 oy fazla alıp, mahallesinde muhtarlığa başlayan Kılınç, sonraki seçimlerde de adaylara üstünlük sağlayıp görevini sürdürdü.

4 DÖNEMDİR YAPIYOR

Muhtarlık mührünü yanından ayırmayan Kılınç, yardımseverliğiyle de seçmenlerinin gönlünü kazandı.

Muhtarlık bürosunda mahalleliyle görüşüp, sorunlarına çözüm üretmeye çalışan Mahalledeki yaşlıların kendisine kolay ulaşabilmesi için evini de büro gibi kullanan Kılınç, 4 dönemdir görevini başarıyla yürütüyor.

MAHALLENİN "İYİLİK MELEĞİ"

Muhtarlık bürosunda seçmenlerine gönderilen postaları teslim alıp adrese bırakarak evrak işlemlerini tamamlayan Kılınç, sonra da alışveriş yapan yaşlıların eşyalarını taşımaya, eczaneden ilaç almalarına, düğün ve cenaze merasimlerinde mahallelinin ihtiyaçlarına destek olmaya kadar her konuda çevresine yardımcı oluyor.

Mahallelinin 'iyilik meleği' olarak görüp 'Muhtarım', gençlerin ise 'Muhtar Teyze' diye seslendiği Kılınç, Eğirdir Gölü'ndeki adada nüfusu yaz aylarında 2 kat artan mahallesinde, görevini severek sürdürdüğünü söylüyor.

"SEÇMENLER MUHTAR OLMAMI İSTİYOR"

Şükriye Kılınç, muhtarlık görevini severek yerine getirdiğini belirterek, "İnsanlara daha çok yardım etme isteğiyle muhtar olmaya karar verdim. Erkek muhtar sayısı fazla olduğundan tanımayanlar kadın muhtar görünce şaşırıyor. Sonrasında 16 yıldır muhtarlık yaptığımı öğrenince takdir ediyorlar.

İnsanlara yardımcı olmayı çok seviyorum. Mahallelinin ihtiyaçlarını karşılamak, onlara destek olmak hoşuma gidiyor. Mahalle sakinlerimiz muhtar olmamı isterse önümüzdeki seçimde de aday olacağım. Seçmenlerimiz istediği için muhtarlık yapıyorum." diye konuştu.