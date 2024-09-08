Isparta'da 18 yaşındaki gencin hazin sonu Tartıştığı 21 yaşındaki Sadık Enes Aydenir tarafından sırtından bıçaklanan Hasan Kabalak, hayatını kaybetti.

DHA

Isparta Yeni Sanayi Sitesi'nde egzoz tamiri ve bakımı yapılan iş yerinde korkunç bir cinayet meydana geldi.

Sadık Enes Aydenir ile Hasan Kabalak arasında çıkan tartışmada kan döküldü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydenir, Kabalak'ı sırtından bıçakladı.

Yaralanan Kabalak ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

21 YAŞINDAKİ GENÇ HAPSE, 18 YALINDAKİ GENÇ İSE TOPRAĞA

Olay sonrası kaçan Sadık Enes Aydenir ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Aydenir, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Hasan Kabalak'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün memleketi Sav beldesinde öğle vakti toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)