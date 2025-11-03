Isparta'da 8 aylık oğlunu da alıp kaybolan eski eşinin dönmesini istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Isparta’da 2022 yılında evlenen Birnur K.(26) ile Selahattin Sarı(35), 16 Eylül’de mahkeme kararıyla boşandı. Mahkeme, çiftin 8 aylık erkek bebeği H.T.S.’nin velayetini anne Birnur K.’ye verirken, baba Selahattin Sarı’ya her ayın ikinci ve dördüncü haftasında çocuğunu görme hakkı tanıdı.

ANNE VE ÇOCUK KAYIPLARA KARIŞTI

30 Eylül’de Birnur K., yanında H.T.S. ve ilk eşinden olan 8 yaşındaki oğluyla birlikte ortadan kayboldu. Selahattin Sarı, 35 gündür göremediği çocuğunun hayatından endişe duyduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

BABA: "ÇOCUĞUM MAĞDUR OLMASIN"

Selahattin Sarı, yaşanan süreci şöyle anlattı:

İlk defa Ağustos ayında kaçtı, bir ay boyunca aradık. Televizyon programına başvurduk, ardından ayrıldık. Sonra yeniden kaçtı. Çocuğumdan dolayı endişeliyim. Önceki kaçışında 750 lira ve 2 altınla gitmişti, bu sefer 4 bin 400 lira ve elektrikli süpürgeyle kaçtı. Şu anda başka bir yerde ve kendisinin bakamayacağını düşünüyorum. Güvenimi sarstı.

"ŞU ANDA SUÇ İŞLİYOR"

Çocuğunun bulunması için çağrıda bulunan baba, şunları söyledi:

Birinci kaçışı değil, ikinci kaçışı değil. Çocuğumu kaçırmakla şu anda suç işliyor. Her ayın ikinci ve dördüncü haftası görüşmem gerekiyor ama göremiyorum. Çocuğumun hayatından endişeliyim, bulunmasını istiyorum. Rica ediyorum dönsün. Ortada çocuk var. Yuvamı kurdum, eşyalarını aldım. Tekrardan yuvasına dönmesini istiyorum.

ANNESİNDEN DE ÇAĞRI

Anne Dudu K. de kızı Birnur K.’ye seslenerek, “Bensiz duramazdı, çok severdi. Pazarlara, giysi almaya beraber giderdik. Çok üzüldüm. Kanser hastasıyım, ameliyat olacağımda yanımda değildi. 2 aydır çok perişanım. Lütfen aransın, bulunsun, eve gelsin kızım. Çok ağlıyorum, seni çok özledim” ifadelerini kullandı.