Isparta'da bağımsız belediye başkanı rüşvet ve dolandırıcılıktan tutuklandı

İHA

Isparta'da, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Müdürlüğü koordinesinde yeni bir soruşturma açıldı.

Suç ve suçlunun önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında birçok şüpheli tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, Meral Akşener’in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra İyi Parti'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile 5 kişi gözaltına alınmıştı.

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Belediye Başkanı Özmen, Yalvaç Adliyesi personeli R.B, belediye başkanının babası M. Özmen, annesi Ş. Özmen, belediye özel kalem personeli H.B. ve esnaf Y.K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Yalvaç Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden esnaf Y.K, tanık sıfatıyla ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

Belediye personeli H.B. de savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

BELEDİYE BAŞKANINA 3 SUÇTAN TUTUKLAMA

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan Özmen ile R.B. "rüşvet", "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak Yalvaç F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Belediye başkanının anne ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta Valiliği, Özmen ve 5 şüphelinin 24 Mart'ta polis ekiplerince gözaltına alındığını duyurmuştu.

İYİ PARTİ’DEN SEÇİLMİŞTİ

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İyi Parti’den belediye başkanı seçilen Mustafa Özmen, Meral Akşener’in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa ederek, görevini bağımsız belediye başkanı olarak yürütmekteydi.

Bir yerel internet sitesinde hakkında çeşitli şaibeler ortaya atılması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Özmen ile 5 kişinin Yalvaç’a getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.