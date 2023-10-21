Isparta'da boşanma aşamasında olduğu eşine kızdı, otomobilin camlarını kırdı Eşiyle boşanma aşamasında olan bir D.K. isimli kadın, eşinin çocuklarını doldurduğunu söyledi. Duruma sinirlenen anne D.K., eşinin otomobilinin camlarını kırdı. İhbar üzerine oaly yerine polis ekipleri sevk edildi.

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İHA

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önünde bir kadın, sinir krizi geçirdi.

Eşi Hüseyin Kaya'dan boşanmak üzere olan D.K. isimli kadın, çocuklarını görmek için Eğirdir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne geldi.

Çocuklarının kendisiyle görüşmek istemediğini öğrenen anne D.K., eşinin doldurduğunu söyledi.

Sinirlerine hakim olamayan D.K, Hüseyin Kaya’ya ait otomobilin camlarını taşla kırdı.

"Çocuklarımı istiyorum" isyanı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine durumu açıklayan D.K, “Benim çocuklarımı görmek hakkım. Biz eşimle 3.5 yıldır ayrıyız. Bana yemek yeme teklifi ediyor. Yemek yersek çocuklar öyle gelecekmiş. Çocuklar benden soğumuş, yanıma gelmiyorlar. Ben çocuklarımı istiyorum” dedi.

"Çocuklar annesini sevmiyor"

Hüseyin Kaya ise eşi ile 4 yıldır boşanma aşamasında olduğunu belirterek, “Çarşamba günü bizim boşanma davamız vardı. Bize Cumartesi günü tekrar geleceksiniz, çocuklar anneleri ile görüşecek dediler. Ben de çocuklarımı aldım ve 9.30 da Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne getirdim. Fakat geldiğimizde burası kapalıydı. Ben de çocuklarımı aldım ve aşağıya iniyorken, eşim bana küfür etti. Bana “Sen çocukları dolduruyorsun.

Arabanın tekerlerini patlatacağım camlarını kıracağım” diyerek tehdit etti. Çocuğun biri bir tarafa, diğeri öbür tarafa kaçtı. Eşimde aşağıya inerek arabanın camlarını kırdı” diye konuştu. Baba Hüseyin Kaya, çocukların annelerini sevmediğini, görüşmek istemediklerini, çocuklarına şiddet uyguladığını, eşinin 4 yıldır çocuklarını görmediğini belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)