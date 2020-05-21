Isparta'da bir kişi tarafından cam bardak parçalarıyla sokakta rehin alınan vatandaşı, polis kurtardı.

Fatih Y. kent merkezindeki Pirimehmet Mahallesi'nde caddede yürüyen bir vatandaşın boğazına kırık cam bardak parçalarını dayayarak hareketsiz kalmasını istedi.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle vatandaşı rehin alan Fatih Y'yi vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan polis, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

DALGINLIĞINDAN FAYDALANIP YAKALADILAR

Yaklaşık yarım saat ikna çabasından sonuç alamayan polis, dikkat dağınıklığından yararlandığı şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Kelepçe takılarak gözaltına alınan Fatih Y. gözaltına alındı.

Olayda rehin alınan vatandaş ise yara almadan kurtarıldı.

Yoldan geçen şahsı kırık cam ile rehin aldı