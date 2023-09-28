DHA

Isparta'da 21 Eylül günü Kurtuluş Mahallesi'ndeki Vanlı Camii'nde İmam hatip Şükrü Önder cemaatle akşam namazını kılarken içeriye hışımla bir şahıs daldı.

Şahıs, İmam hatip Önder'in yanına kadar gelip bağırmaya başladı.

Önder ile cemaatin dışarı çıkardığı kimliği belirsiz şahıs, kaçtı. Yaşananlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma başlatıldı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporlar bulunduğunun altı çizildi.

"Vesayet altına alınmasına karar verildi"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı yazılı ve görsel yayın kuruluşlarında yer alan haberlere konu 21/09/2023 tarihinde Isparta'da meydana gelen, Isparta Vanlı Camii'nde namaz kılındığı sırada Ç.A. isimli kişinin camiye ayakkabılarıyla girerek, görevli imama ezan sesinden rahatsız olduğunu söylediğine ilişkin iddialarla ilgili olarak adı geçen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan derhal soruşturmaya başlanılmış olup, şüphelinin akıl rahatsızlığı nedeniyle çevrede bilinen biri olduğu, yine olay akabinde Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne yatışının yapıldığı, adı geçenin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair daha önceden düzenlenmiş raporların bulunduğu, bu raporlara istinaden mahkeme tarafından vesayet altına alınmasına (kısıtlanmasına) karar verildiği anlaşılmış olup, soruşturmaya devam edilmektedir."