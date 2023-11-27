Isparta'da can alan iş kazası kameralara yansıdı Çimento fabrikasında mesai saatleri içinde forklift ile tırın dorsesi arasında sıkışan işçi, olay yerine hayatını kaybetti. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

Isparta'da korku dolu anlar yaşandı.

Olay, 25 Kasım'da Gönen ilçesindeki bir çimento fabrikasında meydana geldi.

S.Y.'nin kullandığı forklift çimento yüklerken geri manevra yaptı. Bu sırada 61 yaşındaki Erol Saygıvar, tırın dorsesi ile forklift arasında sıkıştı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza yerinde hayatını kaybeden Saygıvar'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınan forklift sürücüsü S.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

O anlar kameraya yansıdı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, yük taşıyan forkliftin geri manevra yaptığı sırada tırın dorsesindeki brandayı örtmeye çalışan Erol Saygıvar'a çarptığı, ardından forklift ve dorse arasında sıkışan Saygıvar'ın yere düştüğü anlar yer aldı.

Olayı fark eden diğer işçiler ve forklift sürücüsünün Saygıvar'ın yanına geldiği anlar da görüntülere yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)