Isparta'da cesedi yol kenarına bırakan zanlılar karakola giderek cinayeti itiraf etti Isparta'da borç meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Cesedi yol kenarına bırakan zanlılar, polis merkezine giderek teslim oldu.

İHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Çınaraltı mevkisinde Hasan K. (46) ve Feryaz Y. (37), daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ferhat Tokmak (38) ile buluştu.

Çıkan tartışmada Ferhat Tokmak, silahını çekerek Hasan K.'ye doğrulturken Hasan K.'nin arkadaşı Feryaz Y. de kendi silahını çıkararak Ferhat Tokmak'a yöneltti.

Yaşanan boğuşma esnasında Feryaz Y.'nin elindeki silahın patlamasıyla Ferhat Tokmak başından yaralandı.

Cesedi yol kenarına atıp teslim oldular

Olay sonrasında Ferhat Tokmak'ın öldüğünü anlayan Hasan K. ile Feryaz Y., cesedi Özgüney yolunda boş bir alana bırakıp silahı da başka bir alana atarak bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden şahıslar cinayeti itiraf ederek teslim oldu.

Alınan ifadelerin ardından Hasan K.'nin ikameti önünde park halindeki kamyonetinde inceleme yapan ekipler ön sağ koltuk ve alt kısmında kan, aracın üst tavan kısmında ise bir adet mermi girişi olduğunu tespit etti.

Ferhat Tokmak'ın cesedi de Kızılca Mahallesi ve Özgüney köyleri arasındaki dağ yolunda yol kenarındaki çalılık alanda bulundu.

Olayda kullanılan silahların bulunması için çalışmalar devam ederken Hasan K. ve Feryaz Y. gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)