Isparta'da ehliyetsiz sürücü iki aracın kaza yapmasına neden oldu Caddeye kontrolsüz giren ehliyetsiz sürücü kaldırıma çarpınca arkadan gelen iki sürücü direksiyonlarını kırarak kazadan kaçmak istedi ancak birbirleriyle çarpıştı. Kazada 1 çocuk hafif yaralandı.

İHA

Isparta'da yaralanmayla sonuçlanan bir kaza yaşandı.

Saat 12.40'ta kontrolsüz bir şekilde giriş yapan Cansu T. yönetimindeki Tofaş marka araç kontrolden çıktı.

Sürücü kaldırıma çıkarak durabildi.

İki araç çarpmamak için birbiri ile çarpıştı

Bu sırada Nevruz Buğday yönetimindeki lüks marka araç ile arkasından gelen Esma Doğanlı yönetimindeki araç sürücüleri, kontrolsüz giren araca çarpmamak için direksiyonlarını kırınca birbirleriyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 kişi yaralandı

Kazaya karışan Nevruz Buğday'ın aracında bulunan oğlu Enes Buğday, çarpışmanın şiddeti ile sarsıldı.

İlk müdahalesi kaza yerine gelen ambulansta yapılan çocuk, tedbir amaçlı ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü Cansu T.’nin kullandığı Tofaş marka aracın da sigortasız olduğu tespit edildi.

Araç trafik ekiplerince bağlanarak çekici ile yediemin parkına çekilirken, sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)